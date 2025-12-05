Noè Ponti gewinnt an der Kurzbahn-EM in Lublin über 100 m Schmetterling die Silbermedaille.

Auf den Sieger Maxime Grousset (FRA) verliert der Tessiner gerade mal eine Hundertstelsekunde.

Für Ponti ist es nach zwei Goldmedaillen das dritte Edelmetall an den Titelkämpfen in Polen.

Rund 24 Stunden nach seinem Triumph über 100 m Lagen hat Noè Ponti an der Kurzbahn-EM im polnischen Lublin in seiner Paradedisziplin die nächste Medaille eingeheimst. Im Rennen über 100 m Schmetterling zeigte der Tessiner erneut eine formidable Vorstellung und sah nach der letzten Wende schon fast wie der Sieger aus. Auf den letzten Metern wurde der Tessiner jedoch noch von Maxime Grousset abgefangen.

Der Franzose schlug nach 48,10 Sekunden an und war damit eine Hundertstelsekunde schneller als der Schweizer. Grousset nahm damit erfolgreich Revanche für das Rennen vom Donnerstag. Über 100 m Lagen hatte er Ponti noch den Vortritt lassen müssen. Der Vorsprung des Tessiners betrug ebenso nur eine Hundertstelsekunde. Das Podest komplettierte Michele Busa (ITA), der allerdings bereits über eine Sekunde auf Grousset verlor.

Gartnmann im Halbfinal out Box aufklappen Box zuklappen Gian-Luca hat die Finalqualifikation über 200 m Lagen knapp verpasst. Der 22-Jährige klassierte sich im Halbfinal mit einer Zeit von 1:55,16 Minuten auf dem 10. Rang.

Ponti füllt seine eindrückliche Medaillensammlung damit weiter. Für den 24-Jährigen ist es die 7. Medaille an einer Kurzbahn-EM. Neben nun zwei Silbermedaillen kann er auch fünf Titel sein Eigen nennen.

Am Sonntag winkt Gold Nr. 3

An den Titelkämpfen in Polen könnte noch ein weiterer dazukommen. Am Samstag steht der Tessiner in den Vorläufen über 200 m Schmetterling an der Startlinie, die Halbfinals sind am Samstagabend terminiert. Einen allfälligen Final würde Ponti am Sonntagabend bestreiten. Die Qualifikation dafür scheint beim aktuellen Formstand des Schweizers jedoch nur Formsache.