Noè Ponti hat an der Kurzbahn-EM im polnischen Lublin souverän den Einzug in den Final geschafft. Der Tessiner hatte bereits im Vorlauf die schnellste Zeit aller Athleten im Feld aufgestellt und setzte am Abend im Halbfinal noch einmal einen drauf. In 21,51 Sekunden war er noch einmal 35 Hundertstel schneller als am Morgen. Der von ihm gehaltene Weltrekord liegt bei 21,32 Sekunden.

Für Ponti liegt die Goldmedaille im Final vom Mittwochabend bereit. Der Franzose Maxime Grousset, der ihm an der WM im Juli in Singapur über 50 m und 100 m Schmetterling zweimal vor der Sonne gestanden war, erzielte in 21,95 Sekunden die zweitschnellste Halbfinal-Zeit – 0,44 Sekunden langsamer als Ponti.

Vor zwei Jahren an den letzten kontinentalen Meisterschaften im 25-m-Becken hatte Ponti sowohl über 50 wie auch über 100 und 200 m Schmetterling die Goldmedaille gewonnen.

So schnitten die weiteren Schweizer Schwimmer und Schwimmerinnen am 1. Wettkampftag ab: