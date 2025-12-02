Noè Ponti hat an der Kurzbahn-EM im polnischen Lublin souverän den Einzug in den Final geschafft. Der Tessiner hatte bereits im Vorlauf die schnellste Zeit aller Athleten im Feld aufgestellt und setzte am Abend im Halbfinal noch einmal einen drauf. In 21,51 Sekunden war er noch einmal 35 Hundertstel schneller als am Morgen. Der von ihm gehaltene Weltrekord liegt bei 21,32 Sekunden.
Für Ponti liegt die Goldmedaille im Final vom Mittwochabend bereit. Der Franzose Maxime Grousset, der ihm an der WM im Juli in Singapur über 50 m und 100 m Schmetterling zweimal vor der Sonne gestanden war, erzielte in 21,95 Sekunden die zweitschnellste Halbfinal-Zeit – 0,44 Sekunden langsamer als Ponti.
Vor zwei Jahren an den letzten kontinentalen Meisterschaften im 25-m-Becken hatte Ponti sowohl über 50 wie auch über 100 und 200 m Schmetterling die Goldmedaille gewonnen.
So schnitten die weiteren Schweizer Schwimmer und Schwimmerinnen am 1. Wettkampftag ab:
- Gaia Rasmussen stösst an ihren ersten internationalen Titelkämpfen über 200 m Rücken in den Halbfinal vor. Dieser bedeutet für die 21-jährige Genferin Endstation (12.). Zur Finalqualifikation fehlen ihr rund 2 Sekunden.
- Auch der 20-jährige Thurgauer Flavio Bucca scheidet über 200 m Rücken im Halbfinal aus (14.), nachdem er am Morgen den Vorlauf überstanden hatte.
- Antonio Djakovic verpasst den Finaleinzug über 400 m Freistil als 16. deutlich. 2022 hatte der Thurgauer über diese Distanz (und über 200 m) Silber gewonnen, allerdings im 50-m-Becken.
- Auch seine Schwester Vanna Djakovic blieb über 400 m Freistil als 18. im Vorlauf hängen.
- Maël Allegrini (41.) und Julien Niederberger (59.) verpassen den Einzug in den Halbfinal über 100 m Brust deutlich.