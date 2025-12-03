Noè Ponti wird an der Kurzbahn-EM in Lublin über 50 m Schmetterling den Erwartungen gerecht und verteidigt seinen Titel von 2023.

Für den Tessiner ist es die insgesamt 7. Goldmedaille an einer EM oder WM (alle Kurzbahn).

Am späteren Abend steht Ponti auch noch im Halbfinal über 100 m Lagen im Einsatz.

Es war ein EM-Titel mit Ansage: Noè Ponti war als Vorlauf- und Halbfinalschnellster als klarer Goldfavorit in den Final über 50 m Schmetterling gestiegen. Und der 24-Jährige lieferte im polnischen Lublin: Trotz eines leicht verhaltenen Starts setzte er sich in 21,54 Sekunden überlegen durch. Auf den zweitplatzierten Ungarn Szebasztian Szabo schwamm er einen Vorsprung von 35 Hundertsteln heraus. Dritter wurde der Franzose Maxime Grousset (+0,45 Sekunden), der Ponti an der Langbahn-WM in Singapur im Sommer zweimal vor der Sonne gestanden hatte.

Titel verteidigt

Bereits an der letzten Kurzbahn-EM vor zwei Jahren im rumänischen Otopeni war am Tessiner kein Vorbeikommen gewesen. 2023 liess er danach auch in den beiden anderen Schmetterlingsdisziplinen (100 und 200 m) Gold folgen. Selbiges scheint nach der Machtdemonstration erneut ein realistisches Szenario. Das 25-m-Becken liegt dem Olympia-Dritten von 2020 ohnehin: Vor einem Jahr in Budapest holte er an der WM ebenfalls drei Titel in seinem Parade-Schwimmstil. Seinen damals aufgestellten 50-m-Weltrekord (21,32 s) verfehlte er am Mittwoch um 22 Hundertstel.

Ponti peilt in Lublin auch noch über 100 m Lagen Edelmetall an. Nicht einmal anderthalb Stunden nach seinem Triumph bestreitet er in dieser Disziplin den Halbfinal (live zu sehen auf SRF zwei).