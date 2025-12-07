Noè Ponti holt am letzten Tag der Kurzbahn-EM in Lublin den dritten Titel.

Der Tessiner hält über 200 m Schmetterling die Chmielewski-Zwillinge in Schach und gewinnt wie schon vor zwei Jahren Gold.

Mit der Lagen-Staffel bietet sich Ponti am Abend noch eine weitere Medaillenchance.

Zum Abschluss der Kurzbahn-EM im polnischen Lublin hat Noè Ponti noch einmal zugeschlagen. Der Tessiner, mit zwei Gold- und einer Silbermedaille bereits hochdekoriert, legte am Sonntag noch einmal einen drauf. Über 200 m Schmetterling schlug der Schweizer nach 1:50,17 Minuten an und holte sich damit wie schon vor zwei Jahren den EM-Titel im 25-m-Becken.

Im Final legte Ponti los wie die Feuerwehr und distanzierte die Konkurrenz auf den ersten zwei Längen bereits um 0,58 Sekunden und mehr. Je länger das Rennen dauerte, desto näher kamen Pontis Gegner aber wieder heran. Insbesondere die polnischen Zwillinge Krzysztof und Michal Chmielewski forderten Ponti bis aufs Äusserste heraus. Der Tessiner hatte aber den längeren Atem und distanzierte das Brüderpaar um 7, respektive 13 Hundertstel.

Ponti hat damit wie schon 2023 vier EM-Medaillen im Gepäck. Der 24-Jährige hatte bereits Gold über 50 m Schmetterling und 100 m Lagen eingeheimst. Über 100 m Schmetterling verpasste er einen weiteren Titel um nur 1 Hundertstelsekunde.