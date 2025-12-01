Noè Ponti führt das 15 Namen umfassende Schweizer Aufgebot in Lublin an. Der Tessiner plant 4 Starts.

Legende: Hat bei der Kurzbahn-EM in Polen mehrere Medaillen im Blick Noè Ponti. KEYSTONE/Patrick B. Kraemer

Noè Ponti hat bei der Kurzbahn-EM in Lublin das gleiche Programm vorgesehen wie an den letzten kontinentalen Meisterschaften im kleinen Becken vor 2 Jahren in Rumänien. Dort hatte er im Schmetterling-Stil über 50, 100 und 200 m Gold gewonnen, dazu über 100 m Lagen Silber. Logischerweise tritt der Weltrekordhalter über 50 m Schmetterling als Anwärter auf mehrere Titel an.

Marius Toscan und Gian-Luca Gartmann streben nach Final-Qualifikationen. Für Antonio Djakovic geht es darum, wieder in die Nähe der Medaillen zu schwimmen. Erneut am Start sein wird Thierry Bollin, der an der letzten Kurzbahn-EM Bronze über 50 m Rücken holte.

Mityukov nicht dabei

Die Schweizer Delegation besteht auch aus EM-Neulingen wie Angelina Patt, Frédéric Hoigné oder Julien Niederberger. Für sie gilt es, Erfahrungen auf höchstem Niveau zu sammeln und ihre Bestleistungen zu bestätigen.

Der grosse Abwesende ist Roman Mityukov. Der 25-jährige Genfer, an den Olympischen Spielen im letzten Jahr in Paris Dritter über 200 m Rücken, fokussiert sich verstärkt auf einen optimalen Trainingszyklus.