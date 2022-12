Noè Ponti schwimmt an der Kurzbahn-WM im australischen Melbourne über 200 m Schmetterling in Schweizer Rekordzeit zu Bronze.

Für den Tessiner ist es nach Silber über 50 m Schmetterling die zweite Medaille innert 24 Stunden.

Antonio Djakovic belegt im Final über 400 m Freistil Rang 5.

Keine 24 Stunden nach seinem Silbergewinn über 50 m hat Noè Ponti an der australischen Südostküste nachgedoppelt. Der Tessiner schwamm über 200 m Schmetterling zu Bronze. In 1:49,42 Minuten unterbot er seinen vor einem Jahr aufgestellten Schweizer Rekord in Abu Dhabi um 0,39 Sekunden.

Ponti musste sich im 25-m-Becken einzig dem überlegenen Südafrikaner Chad le Clos (1:48,27) und dem Japaner Daiya Seto (1:49,22) geschlagen geben. Abgesehen von den drei Medaillengewinnern blieb keiner der 8 Finalisten unter 1:50,00 Minuten.

Djakovic schwimmt an den Medaillen vorbei

Ponti, an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio sensationell Dritter über 100 m Schmetterling, erhält in Melbourne eine weitere Chance auf den Gewinn von Edelmetall: Am Samstag und Sonntag steht für ihn der abschliessende Wettkampf über 100 m Schmetterling an.

Über 400 m Freistil verpasste Antonio Djakovic WM-Edelmetall. Der 20-jährige Thurgauer konnte zum Schluss zwar noch einmal aufdrehen, mehr als Rang 5 lag für ihn in 3:37,86 Minuten aber nicht drin. Vor einem Jahr hatte Djakovic über dieselbe Distanz in Abu Dhabi Bronze geholt, schwamm dabei aber eine Sekunde schneller.