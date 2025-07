Per E-Mail teilen

Bei den letzten beiden Anläufen an Weltmeisterschaften im 50-m-Becken hatte es für Noè Ponti noch nicht klappen wollen mit einer Medaille. 2022 in Budapest (HUN) resultierten für den Schmetterling-Spezialisten bei 3 Einzel-Starts die Plätze 4, 8 und 13.

Im darauf folgenden Jahr anlässlich der WM in Fukuoka (JPN) erreichte der beste Schweizer Schwimmer der Gegenwart die Platzierungen 7, 11 und 13. Nachdem Ponti im Olympia-Jahr 2024 die Weltmeisterschaften ausgelassen hatte, heimste er nun in Singapur endlich seine 1. Medaille im grossen Becken ein.

«Mir ist ein grosses Rennen gelungen. Ich hätte nicht viel besser schwimmen können», sagte Ponti nach seinem Silbergewinn über 50 m Schmetterling. «Ich bin überglücklich, dass es geklappt hat mit der Medaille.» Gleichwohl trauerte Ponti den 3 Hundertsteln nach, die ihn von Gold trennten: «Diese 3 Hundertstel werde ich nie vergessen.»

Mit zwei Freunden auf dem Podest

Dem siegreichen Franzosen Maxime Grousset mochte Ponti den Sieg gönnen und er freute sich auch über die bronzene Auszeichnung für den Italiener Thomas Ceccon. Mit beiden Athleten versteht sich der Tessiner sehr gut.

«Hätte ich mir ein Podium wünschen können, hätte ich diese 3 Namen genannt. Eine andere Reihenfolge wäre mir aber lieber gewesen», witzelte Ponti.

In bin als Athlet gewachsen.

Der 24-Jährige blickte auch zurück auf die letzten 4 Jahre seit seinem Bronze-Gewinn an den Olympischen Spielen in Tokio über 100 m Schmetterling: «In bin während dieser Zeit als Athlet gewachsen», so Ponti.

Zuversichtlich für Olympia 2028

Und er habe jetzt im grossen Becken eine Rechnung begleichen können. «An der WM in Budapest 2022 wurde ich nur Vierter (über 200 m Schmetterling; die Red.) und in Fukuoka 2023 lief es mir gar nicht rund. Damals verpasste ich über 50 m den Final und heute stehe ich auf dem Podest.»

Die Entwicklung stimme, so Ponti. Und: «Das macht mich hinblicklich der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles sehr zuversichtlich.» In 3 Jahren werden die 50 m Schmetterling erstmals überhaupt im olympischen Programm stehen.