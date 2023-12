Noè Ponti greift an der Kurzbahn-EM in Rumänien am Freitag erneut nach Edelmetall. Über 200 m Schmetterling ist er im Halbfinal der Schnellste.

Noè Ponti hat seine hervorragende Form an der Kurzbahn-EM im rumänischen Otopeni erneut unter Beweis gestellt. Der Tessiner, der sich am Mittwoch über 100 m Schmetterling zum Europameister gekürt hatte, schwamm am Donnerstag auch über die doppelte Distanz locker in den Final der besten 8.

Ponti schlug im Halbfinal nach 1:51,79 Minuten an, womit er die beste Zeit aller Halbfinalisten aufstellte. Der Italiener Alberto Razzetti blieb mit der zweitschnellsten Zeit schon fast eine halbe Sekunde hinter dem dem 22-Jährigen aus Locarno. Der Final findet am Freitag statt.

Legende: Befindet sich in blendender Verfassung Noè Ponti. Keystone / AP Photo / Andreea Alexandru

Ein Schweizer Trio blieb am Mittwoch derweil im Halbfinal auf der Strecke. Thierry Bollin, der am Vortag über 50 m Rücken Bronze gewonnen hatte, blieb über die doppelte Distanz als 12. hängen. Gian-Luca Gartmann scheiterte über 200 m Lagen als 13. ebenso wie Marius Toscan über 200 m Schmetterling (14.).