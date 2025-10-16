Legende: Sagt dem professionellen Schwimmsport Lebewohl Ariarne Titmus. imago images/justpictures.ch

Die vierfache Schwimm-Olympiasiegerin Ariarne Titmus aus Australien beendet im Alter von nur 25 Jahren überraschend ihre aktive Karriere. Diesen Schritt verkündete die Freistil-Spezialistin in einem Video und mit einem Brief an ihr siebenjähriges Ich bei Instagram. Die Entscheidung sei ihr «wirklich schwer» gefallen, sagte sie, aber sie sei jetzt «sehr glücklich damit».

Titmus hält mit einer Zeit von 1:52,23 Minuten den Weltrekord über 200 Meter Freistil. Bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gewann sie insgesamt acht Goldmedaillen. Nach einer Pause nach den Sommerspielen von Paris im vergangenen Jahr, bei denen sie zweimal triumphiert hatte, wurde eigentlich damit gerechnet, dass Titmus mit Blick auf Olympia 2028 in Los Angeles noch einmal angreifen würde. Doch dazu kommt es nun nicht.

2023 wurden Titmus zwei gutartige Eierstocktumore entfernt, danach kehrte sie jedoch schnell wieder in die Weltspitze zurück. Die gesundheitlichen Probleme vor den Paris-Spielen seien «ein Wendepunkt» in ihrem Leben gewesen, sagte sie nun.