An den Schweizer Kurzbahn-Meisterschaften in Uster werden weiter fleissig Landesrekorde aufgestellt.

Die Landesrekorde purzeln munter weiter an den Schweizer Meisterschaften in Uster: Am dritten und letzten Wettkampftag auf der Kurzbahn brillierte Roman Mityukov im Final über 200 m Rücken. Der 25-jährige Olympiamedaillengewinner von Paris gewann den Final auf überlegene Art und Weise mit fast 3 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Flavio Bucca.

Mityukovs Zeit von 1:50,66 Minuten bedeutete dabei eine Verbesserung seines bisherigen Schweizer Rekords um 0,29 Sekunden. Sowohl Mityukov wie auch Bucca unterboten die Limite für die Kurzbahn-EM vom 2. bis 7. Dezember im polnischen Lublin.

Niederberger doppelt nach

Paul Niederberger verbesserte über 800 m Freistil binnen weniger als 24 Stunden seinem eigenen Rekord erneut und senkte die nationale Bestzeit um über 5 Sekunden auf 7:49,61 Minuten.

Die 19-jährige Vanna Djakovic stellte über 1500 m Freistil eine neue Bestmarke auf. Sie unterbot den bisherigen Schweizer Rekord von Swann Oberson aus dem Jahre 2008 um über 3 Sekunden auf 16:19,47 Minuten.

2 Rekorde in der Staffel

Zum Abschluss fanden die Staffel-Wettkämpfe über 4x50 m Lagen statt. Die Männer des Schwimmclub Uster konnten dabei einen weiteren Rekord feiern. Die 4 Schwimmer Flavio Bucca, Gian-Luca Gartmann, Noè Ponti und Antonio Djakovic verbesserten den bisherigen Rekord von Genève Natation (1:36,38) auf 1:34,62 Minuten.

Im Rennen der Frauen konnte sich Angelina Patt als Startschwimmerin für ihren Verein Uster sich über ihren nächsten Schweizer Rekord freuen. Sie senkte die neue nationale Bestzeit um 0,07 auf 26,97 Sekunden.