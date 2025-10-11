Der Tessiner überzeugt im Weltcup in Carmel (USA) mit einem Sieg über 100 m Schmetterling und Platz 2 über 100 m Lagen.

Legende: Schnell unterwegs in den USA Noè Ponti. Archivbild Keystone/AP/LEE JIN-MAN

Noè Ponti ist erfolgreich in den Schwimm-Weltcup in Carmel im US-Bundesstaat Indiana gestartet. Über 100 m Schmetterling gewann der Weltrekordhalter aus dem Tessin in 48,53 Sekunden mit fast einer halben Sekunde Vorsprung. Er verwies seine Konkurrenten Ilya Kharun (CAN/49,02 s) und Chad Le Clos (RSA/49,57 s) auf die Plätze 2 und 3.

Starker Endspurt im Lagen-Final

Der anschliessende 100-m-Lagen-Final begann für Ponti jedoch nicht ideal. Bei der ersten Wende nach 25 Metern (Schmetterling) lag er auf Platz 4 und nach 75 Metern wendete er an 5. Position.

Mit einer überragenden Unterwasserphase nach der letzten Wende und einem starken Endspurt auf den letzten 25 Metern Freistil konnte er jedoch noch an 3 seiner Konkurrenten vorbeiziehen. In 51,13 Sekunden musste er sich lediglich Shaine Casas (USA/50,86 s) geschlagen geben.

Am Samstagabend Schweizer Zeit ist Ponti für die Rennen über 200 m Schmetterling und 200 m Lagen gemeldet. Die 50 m Schmetterling stehen dann am Sonntag auf dem Programm.