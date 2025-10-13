Noè Ponti sichert sich bei der Weltcup-Veranstaltung in Carmel, Indiana, den nächsten Podestplatz. Der Tessiner wird über 50 m Schmetterling Zweiter.

Legende: «Float like a butterfly» Noè Ponti muss sich in Carmel über 50 m Schmetterling einzig Ilya Kharun geschlagen geben. Keystone/Patrick B. Kraemer

Und schon wieder unter die Top 3 geschwommen: Noè Ponti, der auf den Start über 200 m Schmetterling und 200 m Lagen verzichtet hatte, war im Vorlauf der Schnellste, musste sich im Final aber Ilya Kharun geschlagen geben. Der Kanadier schlug in 21,86 Sekunden an und war damit vier Hundertstel schneller als der Tessiner, der über die 50 m Schmetterling im 25-m-Becken nicht nur den Weltrekord hält, sondern auch die besten vier Zeiten überhaupt über diese Distanz geschwommen ist.

Ponti reist somit mit einem Sieg (100 m Schmetterling) und zwei 2. Plätzen, nachdem er auch über 100 m Lagen diese Position erreicht hatte, nach Westmont, Illinois, an die nächste Weltcup-Station weiter.