Und schon wieder unter die Top 3 geschwommen: Noè Ponti, der auf den Start über 200 m Schmetterling und 200 m Lagen verzichtet hatte, war im Vorlauf der Schnellste, musste sich im Final aber Ilya Kharun geschlagen geben. Der Kanadier schlug in 21,86 Sekunden an und war damit vier Hundertstel schneller als der Tessiner, der über die 50 m Schmetterling im 25-m-Becken nicht nur den Weltrekord hält, sondern auch die besten vier Zeiten überhaupt über diese Distanz geschwommen ist.
Ponti reist somit mit einem Sieg (100 m Schmetterling) und zwei 2. Plätzen, nachdem er auch über 100 m Lagen diese Position erreicht hatte, nach Westmont, Illinois, an die nächste Weltcup-Station weiter.