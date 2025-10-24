Ponti wird «nur» Dritter – und ist seinen Weltrekord los

Legende: Wurde in seiner Parade-Schmetterlingsdisziplin überflügelt Noè Ponti. Keystone/Patrick B. Kraemer

Bei der dritten und letzten Station des Kurzbahn-Weltcups 2025 hat Noè Ponti zwei weitere Podestplätze eingefahren. Der Tessiner wurde in Toronto über 100 m Lagen und 100 m Schmetterling jeweils Dritter.

Nachdem er in den USA in Carmel und Westmont über 100 m Schmetterling jeweils als Sieger angeschlagen hatte, musste sich Ponti in seiner Paradedisziplin in 48,38 Sekunden gleich zwei Konkurrenten geschlagen geben.

Liendo mit neuer Bestmarke

Der überragend schwimmende Kanadier Josh Liendo holte sich in 47,68 Sekunden nicht nur den Sieg, sondern verbesserte zugleich Pontis Weltrekord (47,71). Dessen Landsmann Ilya Kharun beendete das Rennen in 48,35 Sekunden als Zweitplatzierter.

Im Final über 100 m Lagen triumphierte zum dritten Mal in dieser Weltcup-Saison Shaine Casas. Der Amerikaner schlug nach 50,28 Sekunden an und verwies den Ungarn Hubert Kos (50,56) und Ponti (51,02) klar auf die weiteren Podestplätze.