Noè Ponti reist mit einem weiteren 2. Platz aus Westmond ab. Über 100 m Freistil und 200 m Rücken gab es Weltrekorde.

Legende: Hat in Westmond abgeliefert Noè Ponti. Getty Images/Sarah Stier

Beim Schwimm-Weltcup in Westmont ist Noè Ponti auch am dritten Tag auf das Podest geschwommen. Der 24-jährige Tessiner schloss den Kurzbahn-Event in Illinois mit Platz 2 über 50 m Schmetterling ab. Wie schon am Tag zuvor über 200 m Schmetterling und wie schon vor Wochenfrist beim Weltcup in Carmel über 50 m Schmetterling war einzig Ilya Kharun schneller.

Der 20-jährige Kanadier schlug 11 Hundertstel vor dem Schweizer Weltrekordhalter an, der eine Zeit von 21,80 Sekunden schwamm. Somit reist Ponti mit einem Sieg und drei 2. Plätzen aus Westmont ab. Die letzte Weltcup-Station ist von Donnerstag bis Samstag Toronto.

Zwei Weltrekorde bei den Frauen

Für zwei Glanzlichter sorgten die US-Amerikanerin Kate Douglass und die Australierin Kaylee McKeown, die über 100 m Freistil respektive 200 m Rücken jeweils einen Weltrekord aufstellten. Douglass (50,19 Sekunden) unterbot die Marke von Cate Campbell/AUS aus dem Jahr 2017 um 6 Hundertstel. McKeown gewann den Rücken-Final in 1:57,87 Minuten und war damit 17 Hundertstelsekunden schneller als Regan Smith/USA im vergangenen Dezember.