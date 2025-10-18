Der Tessiner belegt beim Weltcup in Westmont (USA) wie schon vor einer Woche die Plätze 1 und 2.

Legende: Weiter in Form Noè Ponti (Archiv-Bild). IMAGO / Xinhua

Bei der zweiten Station des Schwimm-Weltcups in Westmont (USA) ist Noè Ponti erneut doppelt aufs Podest geschwommen. In seiner Paradedisziplin 100 m Schmetterling konnte der Tessiner seine Konkurrenz wie bereits beim Stopp in Carmel (USA) in die Schranken weisen.

Nachdem er Ilya Kharun im Vorlauf noch Platz 1 zugestanden hatte, zeigte der 24-Jährige im Final, dass er aktuell die dominierende Figur über die 100 m Schmetterling ist. Mit 48,47 Sekunden verwies Ponti den Kanadier Kharun (49,00 s) mit über einer halben Sekunde Vorsprung auf den zweiten Platz.

Nur Minuten nach seinem Triumph stand Ponti im Final über 100 m Lagen bereits wieder am Start. Wie schon in Carmel konnte er sich hinter Shaine Casas (50,45 s) Platz 2 sichern. Mit seiner Zeit von 50,76 Sekunden war er 0,37 Sekunden schneller als vor einer Woche.