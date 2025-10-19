Nachdem er letzte Woche in Carmel noch verzichtet hatte, ging Noè Ponti in Westmont über 200 Meter Schmetterling an den Start. Im Final musste er sich mit seiner Endzeit von 1:49,32 Minuten lediglich Ilya Kharun geschlagen geben, der 86 Hundertstel schneller war.
Ponti zeigte von Beginn weg ein mutiges Rennen, das er bis zur 150-Meter-Marke anführte. Auf den letzten zwei Bahnen musste er den Olympiadritten aus Kanada dann jedoch vorbeiziehen lassen. Hinter Ponti schwamm der US-Amerikaner Trenton Julian auf den Bronzeplatz.
In der Nacht auf Montag wird Ponti über 50 m Schmetterling im Einsatz stehen und seinen nächsten Podiumsplatz anstreben.