Beim Schwimm-Weltcup in Westmont überzeugt Noè Ponti weiter und beendet die 200 m Schmetterling auf Platz 2.

Legende: Der nächste Podestplatz ist Tatsache Noè Ponti. Patrick McDermott/Getty Images

Nachdem er letzte Woche in Carmel noch verzichtet hatte, ging Noè Ponti in Westmont über 200 Meter Schmetterling an den Start. Im Final musste er sich mit seiner Endzeit von 1:49,32 Minuten lediglich Ilya Kharun geschlagen geben, der 86 Hundertstel schneller war.

Ponti zeigte von Beginn weg ein mutiges Rennen, das er bis zur 150-Meter-Marke anführte. Auf den letzten zwei Bahnen musste er den Olympiadritten aus Kanada dann jedoch vorbeiziehen lassen. Hinter Ponti schwamm der US-Amerikaner Trenton Julian auf den Bronzeplatz.

In der Nacht auf Montag wird Ponti über 50 m Schmetterling im Einsatz stehen und seinen nächsten Podiumsplatz anstreben.