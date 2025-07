Legende: Scheidet über 100 m Rücken frühestmöglich aus Roman Mityukov. Keystone/Patrick B. Kraemer

An Tag 2 der Pool-Wettkämpfe an der Schwimm-WM in Singapur übersteht keiner aus dem Schweizer Team die Vorläufe.

Roman Mityukov (100 m Rücken), Antonio Djakovic (200 m Freistil) und Lisa Mamié (100 m Brust) verpassen allesamt die Halbfinal-Qualifikation.

Am Montag um um 13:45 Uhr Schweizer Zeit schwimmt Noè Ponti über 50 m Schmetterling um WM-Edelmetall (live auf SRF zwei).

Roman Mityukov hat an der Schwimm-WM bei seinem ersten Einsatz einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Zwar sind die 100 m Rücken für den am Mittwoch 25 Jahre alt werdenden Genfer sozusagen ein Aufwärmen für seine Paradedisziplin 200 m Rücken, in der er als Olympia-Dritter zu den Medaillenkandidaten gehört. Und doch hatte sich Mityukov eine bessere Zeit erhofft als die 53,92 Sekunden, war er lediglich um vier Hundertstel schneller als an den Schweizer Meisterschaften im April.

Als 20. verpasste er die Halbfinals um 14 Hundertstel. «Es war hart am Ende», sagte Mityukov. Er habe sowohl die Beine als auch die Arme gespürt. Eine Erklärung dafür hatte er nicht. Er sah im Scheitern aber auch Positives: «Nun kann ich mich direkt auf die 200 m konzentrieren.» Der Vorlauf findet in der Nacht auf Donnerstag statt.

Auch Djakovic und Mamié im Vorlauf out

Antonio Djakovic klassierte sich über 200 m Freistil auf Rang 19. Mit 1:47,96 Minuten erreichte er sein Minimalziel und unterbot seine Saisonbestzeit um 38 Hundertstel. «Es ist keine schlechte, aber auch keine gute Zeit», bilanzierte der 22-jährige Thurgauer. Mehr war für ihn angesichts einer schwierigen Vorbereitung schlichtweg nicht möglich. Djakovic macht nun erstmals eine Pause, ehe er Mitte August, zunächst einmal pro Tag, wieder das Training aufnimmt.

Auch bei Lisa Mamié lief es in dieser Saison nicht wie gewünscht, deshalb war es für die 26-jährige Zürcherin vor der WM schwierig, ihr Leistungsvermögen einzuschätzen. Mamié reiste ohne grosse Erwartungen nach Singapur. Dass sie dann allerdings über 100 m Brust mit 1:08,84 Minuten um 44 Hundertstel über ihrer besten Zeit in diesem Jahr blieb, ist als Enttäuschung zu werten. Mamié kam in den Vorläufen nicht über den 35. Platz hinaus.

Pontis erste Medaillenchance am Montag

Das Highlight des zweiten WM-Tages aus Schweizer Sicht ist der Final über 50 m Schmetterling mit Noè Ponti. Der Tessiner war in den Halbfinals mit einer Zeit von 22,72 Sekunden der zweitschnellste Athlet hinter Gold-Favorit Maxime Grousset aus Frankreich.

Will Ponti ein Wörtchen um die Goldmedaille mitreden, muss sein bisheriger Schweizer Rekord (22,65 s) womöglich fallen. Der Final steigt um 13:46 Uhr Schweizer Zeit.