Russische und belarussische Schwimmerinnen und Schwimmer werden an internationalen Wettbewerben wieder zugelassen.

Legende: Dürfen wieder unter ihren Flaggen starten Russische und belarussische Athletinnen und Athleten. Imago/ZUMA Press Wire

Trotz des andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine dürfen russische und belarussische Schwimmer wieder für ihr Land an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Entsprechende Flaggen, nationale Symbole auf der Sportkleidung und die Hymnen seien wieder erlaubt, teilte der Weltverband World Aquatics am Montag mit.

Bei Athletinnen und Athleten im Nachwuchsbereich war dies bereits zuvor so. Nun gilt die Regelung auch für Erwachsene. Schon an den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr in Singapur waren einige russische und belarussische Sportler, die ein bestimmtes Zulassungsprozedere durchlaufen hatten, unter neutraler Flagge wieder dabei gewesen.

Dopingtests sind Pflicht

Um wieder an Veranstaltungen des Weltverbands teilzunehmen, müssen Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus vorgängig vier aufeinanderfolgende Dopingproben mit einem negativen Ergebnis überstehen. Zudem sollen Hintergrundüberprüfungen stattfinden. Die nächste Schwimm-WM findet im kommenden Jahr in Budapest statt.