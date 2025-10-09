Legende: Soll beim Ladendiebstahl erwischt worden sein Chiara Tarantino. imago images

Die italienischen Schwimmerinnen Benedetta Pilato und Chiara Tarantino sind für 90 Tage gesperrt worden. Dies teilte Italiens Schwimmverband FIN mit. Hintergrund der Entscheidung soll die Festnahme der beiden im vergangenen August am Flughafen von Singapur wegen des Diebstahls von Kosmetikprodukten im Duty-free-Bereich gewesen sein.

Die Sperre gilt nach Angaben des Verbands mit sofortiger Wirkung. Die Disziplinarmassnahme wurde demnach unter Berücksichtigung des Geständnisses der beiden Schwimmerinnen sowie ihrer kooperativen Haltung verhängt. Zu den genauen Hintergründen äusserte sich der Verband aber nicht.

Nach Berichten italienischer Medien ereignete sich der Vorfall während eines Zwischenstopps in Singapur, nachdem die beiden Schwimmerinnen im Anschluss an die WM Urlaub auf Bali gemacht hatten. Tarantino soll einige ätherische Öle in Pilatos Tasche gesteckt haben. Die beiden wurden von den Behörden kurzzeitig festgehalten, konnten jedoch mit der Unterstützung der italienischen Botschaft wieder das Land verlassen.