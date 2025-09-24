Nora Meister darf an der Para-Schwimm-WM in Singapur bereits über ihre dritte Medaille jubeln.

Legende: Schwimmt weiter erfolgreich Nora Meister zVg/Jasmin Honold

Nora Meister ist an der Para-Schwimm-WM in Singapur in ihrer Paradedisziplin über 400 m Freistil auf den 2. Rang geschwommen. Mit ihrer Zeit von 5:12,39 Minuten stellte sie sowohl eine persönliche Bestmarke als auch einen europäischen Rekord auf.

Einzig die Chinesin Yuyan Jiang war schneller, sie kam rund 2 Sekunden vor der Schweizerin ins Ziel. Die Weltrekordhalterin stellte damit einen WM-Rekord auf. Mit Ji Zhu komplettierte eine weitere Chinesin das Podest.

Dritte Medaille

Für Meister gehen mit dem Silbergewinn äusserst erfolgreiche Titelkämpfe weiter. Nach Silber über 100 m Rücken und Bronze über 100 m Freistil ist es für die Aargauerin bereits die dritte Medaille an der diesjährigen WM.