Für einmal bleibt Nora Meister ohne Medaille. Auch Leo McCrea verpasst Edelmetall an der WM.

Legende: Für einmal ohne Medaille Nora Meister. Keystone/Ennio Leanza (ARchiv)

Nora Meister hat ihre vierte Medaille an der Para-Schwimm-WM in Singapur verpasst. Die Aargauerin musste sich über 50 m Freistil beim Sieg der Ukrainerin Anna Hontar mit dem 5. Rang begnügen. Auf Bronze fehlte Meister etwas mehr als eine Sekunde.

Dank einmal Silber (100 m Rücken) und zweimal Bronze (100 & 400 m Freistil) darf die 22-Jährige dennoch auf äusserst erfolgreiche Titelkämpfe zurückblicken.

Keine Medaille für McCrea

Eine Enttäuschung setzte es für Leo McCrea ab. Der 21-Jährige musste sich über 100 m Brust mit dem 4. Rang begnügen. Bei Rennhälfte lag er noch an 2. Stelle, konnte die Pace aber nicht bis zum Ende mitgehen.

Letztlich fehlten ihm mickrige 11 Hundertstelsekunden auf den Ukrainer Danylo Semenychin. Gold gewann der neutrale Athlet Andrei Granichka vor dem Spanier Antoni Ponce Bertran.

Die bereits 50-jährige Monique Schacher blieb im Vorlauf über 50 m Freistil als 4. ihres Heats hängen.