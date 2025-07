2019 triumphierte zuletzt ein Gast in der Innerschweiz. Am Sonntag könnten zwei Nordostschweizer wieder an der Reihe sein.

Als Werner Schlegel am Nordostschweizer Schwingfest in den Ring zurückkehrte, zeigte er sich bereits wieder in Höchstform. Der Toggenburger holte sogleich den Sieg. Selbiges strebt Schlegel auch am Sonntag in der Innerschweiz an. Mit Samuel Giger vertritt er die Nordostschweiz am ISAF.

Dieses Fest ist seit vielen Jahren eine Festung der Innerschweizer. Seit Nick Alpigers Sieg 2019 triumphierte kein Gast mehr am ISAF. Heuer könnte sich das ändern. Denn Giger und Schlegel eroberten in dieser Saison zusammen schon vier Kranzfestsiege. Besonders der Thurgauer dürfte nach dem enttäuschenden NOS motiviert sein, eine Reaktion zu zeigen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Innerschweizer Schwing- und Älplerfest sehen Sie am Sonntag durchgehend live auf SRF 1 und in der Sport App. Sendestart ist um 7:20 Uhr, nach der Mittagspause geht es um 13:05 Uhr weiter. Der Schlussgang ist auf 17 Uhr angesetzt.

Wicki kehrt zurück

Einer der ärgsten Gegner Gigers und Schlegels dürfte Joel Wicki sein. Der Schwingerkönig kehrt pünktlich zum heimischen Teilverbandsfest ins Sägemehl zurück. Zusammen mit Pirmin Reichmuth ist er wohl der grösste Favorit auf einen Heimsieg.

Gleich im Anschwingen treffen die grossen Namen aufeinander. König Wicki greift mit Schlegel zusammen, Reichmuth trifft auf Giger.

