Im 13. Königscamp in Wildhaus SG trainieren derzeit 80 Jungschwinger im Alter zwischen 10 und 15 Jahren mit den Schwingstars. Am Dienstag zeigten Fabio Hiltbrunner und Michael Moser den Jungen, wie es geht.

Für Hiltbrunner, Co-Sieger des Jubiläumsschwingfests 125 Jahre ESV in Appenzell 2024, ist es eine Premiere. Moser hingegen war schon als Jungschwinger fünfmal im Camp. «Für mich war das jeweils das Grösste, deshalb gebe ich gerne etwas zurück», sagt der 20-Jährige aus dem bernischen Biglen.

Mammutprogramm für Moser

Moser hat aktuell alle Hände voll zu tun. Am 7. Juni gewann er das Oberaargauische Schwingfest, einen Monat später stand er im Schlussgang des Emmentalischen (wo er gegen Adrian Walther verlor). Dazwischen unterlag er im Schlussgang am Schwarzsee Verbandskollege Aeschbacher und gewann als einer von drei Schwingern beim Nordostschweizerischen. Vor zwei Wochen siegte er am Bernisch-Kantonalen in Langnau und letztes Wochenende stand er auf dem Brünig unter anderem Joel Wicki gegenüber.

Dennoch nimmt sich Moser Zeit für den Nachwuchs. Das kommt gut an. Bei den Jugendlichen und Trainer Hiltbrunner gibt es einen ganz klaren Favoriten für das in rund einem Monat stattfindende Eidgenössische Schwingfest in Mollis GL. «Es wird ein Berner. Ich tippe auf den Moser Michu», sagt Hiltbrunner.

Kein ESAF: Hiltbrunner hatte zu kauen

Der 19-Jährige selbst muss hingegen auf das ESAF verzichten. «Ich werde Anfang August an der Schulter operiert», erklärt Hiltbrunner. Das Forfait für das Eidgenössische habe ihn mental stark beschäftigt.

Nun schaut der Emmentaler aber vorwärts. «Ich habe noch die ganze Karriere vor mir. Und in drei Jahren findet das Eidgenössische in Thun statt, in unserer Heimat im Bernbiet.» Dann wolle er voll attackieren, so Hiltbrunner.