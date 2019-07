So sind die «Bösen» in Form

Praktisch keiner der grossen Namen kam bisher ohne Probleme durch die Schwingsaison. War es bei Samuel Giger die Schulter, die ihn am Schwingen hinderte, ist es bei Christian Stucki das Knie, das Einsätze im Sägemehl bis zum 3. August verhindert.

30 Tage vor dem ESAF unterzieht Adrian Käser die Favoriten dem Experten-Check.

Samuel Giger: «Er hat auf dem Weissenstein einen Riesenschritt gemacht. Damit hat er sich gleich wieder zu den absoluten Topfavoriten hochgeschwungen.»

Armon Orlik, Pirmin Reichmuth und Joel Wicki: «Die 3 waren zu Beginn der Saison ganz stark. In den letzten 3 Wochen hatte das Trio am Innerschweizer, auf der Rigi und am Südwestschweizer einen kleinen Hänger; keiner war im Schlussgang. Aber sie haben ihren Formaufbau schon im Griff. Zum richtigen Zeitpunkt werden sie ganz sicher bereit sein.»

Wie Käser Verletzungen in der ESAF-Saison beurteilt, wie er die Chancen von Matthias Aeschbacher sieht und was er vom amtierenden König Matthias Glarner erwartet, erfahren Sie im Video oben ebenfalls.

Anmerkung: Das Interview ist am Samstag, 20. Juli, im Anschluss an den Weissenstein-Schwinget aufgenommen worden.

Sendebezug: SRF zwei, «sportpanorama», 21.07.2019 18:30 Uhr