Inhalt

Staudenmann am Schwarzsee - 42 Gänge, 0 Niederlagen: Bleibt der «Zahlenmensch» makellos?

Fabian Staudenmann hat in dieser Schwing-Saison noch nie verloren. Am Schwarzsee-Bergfest wartet eine harte Probe auf den Berner, der Mathematik studieren will.