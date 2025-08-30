Urs Hutmacher stösst den Unspunnenstein in der Quali 4,16 m weit und stellt damit einen neuen Rekord auf.

Legende: Sendet eine Kampfansage an die Konkurrenz Urs Hutmacher. Instagram/@esaf2025

Urs Hutmacher ist der haushohe Favorit auf den Königstitel im Steinstossen. Dass der Dominator aus Weisslingen im Kanton Zürich auch beim Saisonhöhepunkt in Mollis in Bestform ist, hat er in der Qualifikation am Samstag eindrücklich bewiesen.

Der 31-Jährige stiess den 83,5 kg schweren Unspunnenstein 4,16 (!) Meter weit. Damit beendete Hutmacher nicht nur die Qualifikation auf dem 1. Rang. Er brach auch den 21 Jahre alten Schweizer Rekord von Markus Maire, der den Stein 2004 4,11 m weit geworfen hatte.

Königstitel fehlt noch

Es scheint also angerichtet, dass Hutmacher seine Karriere in Mollis krönen kann. Der Titel am ESAF fehlt dem Sieger des Jubiläumsfests in Appenzell 2024 nämlich noch. Vor 3 Jahren war ihm Remo Schuler vor der Sonne gestanden, der dreifache Titelverteidiger aus Rickenbach.

Mit dem Rekord in der Quali sandte der Zürcher ein klares Zeichen an die Konkurrenz. Die Frage, ob Hutmacher auch dem Druck in der gefüllten Glarnerland-Arena standhalten kann, wird im Final am Sonntagnachmittag beantwortet.