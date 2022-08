Im 5. Gang in Pratteln duellieren sich Pirmin Reichmuth mit Domenic Schneider sowie Adrian Odermatt mit Joel Wicki.

Legende: Muss sich im 5. Gang auf einen «grossen Brocken» gefasst machen Pirmin Reichmuth. KEYSTONE/Urs Flüeler

Will Pirmin Reichmuth seine gute Ausgangslage nutzen, ist beim Innerschweizer bereits zu Beginn höchste Konzentration gefragt. Am Sonntag steht ihm zum Auftakt des 5. Gangs mit dem Ostschweizer Domenic Schneider nämlich ein anderer Mitfavorit gegenüber, der im 4. Gang etwa den Eidgenossen Joel Strebel auf den Rücken legte.

Auf den überraschenden Adrian Odermatt, der in Pratteln den ersten Tag als einziger Schwinger mit dem Maximum von 40 Punkten absolvierte, wartet ebenfalls eine hohe Hürde. Der Lokalmatador tritt gegen Reichmuths Verbandskollege Joel Wicki an, der am Samstag – wie Schneider – drei Siege verzeichnen konnte.

Für Samuel Giger startet der Sonntag mit einem Duell gegen den Berner Stefan Studer. Auch das Duell zwischen König Kilian Wenger und Armon Orlik verspricht Spannung. Titelverteidiger Christian Stucki geht die zweite Wettkampfhälfte gegen den jungen Urner Lukas Bissig an.