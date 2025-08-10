Beim Start des Ocean Race Europe in Kiel kam es zum Zusammenstoss eines Schweizer und eines italienischen Bootes.

Legende: Kamen sich zu nahe Das Schweizer Team «Holcim-PRB» und das italienischen Team «Allagrande Mapei Racing». Keystone/DPA/MARCUS BRANDT

Das Ocean Race Europe hat mit einem Schreck begonnen. Kurz nach dem Start in Kiel kam es zur Kollision zwischen dem Schweizer Team «Holcim-PRB» mit Skipperin Rosalin Kuiper und dem italienischen Team «Allagrande Mapei Racing» mit Skipper Ambrogio Beccaria.

Beide Boote trugen so starke Schäden davon, dass sie – erst die Italiener, dann auch die Schweizer – in den Starthafen von Kiel zurückkehren mussten. Die Segler blieben beim Startdrama in frischen und böigen Winden unverletzt.

Bei «Holcim-PRB» waren Löcher in der Bordwand dort sichtbar, wo ein Ausleger des Mastes wie ein Dolch in die Bordwand reingestossen war. Auf der italienischen Rennyacht sind sowohl das Vorsegel als auch das Grosssegel von «Holcim-PRBs»-Foil zerfetzt und eingerissen worden.

Wie es für die Teams weitergeht, wollen sie am Sonntagabend in Kiel bekanntgeben. Auch die Rennleitung des Ocean Race Europe will mit weiteren Details zum Vorfall informieren. Die fünf verbliebenen Yachten setzten das Rennen mit unverminderten Geschwindigkeiten fort.