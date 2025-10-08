Der französische Segler hat seinen Triumph bei der vergangenen Vendée Globe unter dramatischen Umständen errungen.

Legende: Trotzte bei der Vendée Globe allen Widerständen Charlie Dalin. imago images/Starface

Wie Charlie Dalin der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, litt er schon während der Weltumsegelung an einer seltenen Krebsform. Bereits im Herbst 2023 sei ein gastrointestinaler Stromatumor, ein Tumor am Dünndarm, der normalerweise erst bei Menschen über 60 Jahren auftritt, festgestellt worden. Dennoch gewann der 41-Jährige die Vendée Globe in etwas mehr als 64 Tagen.

«Wenn die Ärzte Zweifel gehabt hätten, wäre ich nicht gefahren. Ich hätte kein Risiko gegenüber meiner Frau und meinem Sohn in Kauf genommen. Segeln ist mein Beruf – sie waren froh, dass ich wieder hinaus aufs Meer gefahren bin», sagte Dalin.

Aktuell kein Leistungssport

Wenige Wochen nach seiner Rückkehr an Land wurde er operiert. «Der Operationstermin wäre in etwa derselbe gewesen, auch wenn ich nicht gefahren wäre», erklärte Dalin, der es «oft geschafft hat, die Krankheit zu vergessen», während er um die Welt segelte.

Aktuell kann Dalin keinen Leistungssport betreiben. Ein Ziel hat er jedoch vor Augen: «Ich hoffe, eines Tages zurückzukehren, vielleicht bei Transatlantikrennen.»