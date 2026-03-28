Freeskierin Sarah Höfflin gewinnt beim Saisonfinale in Silvaplana im Slopestyle. Mit Giulia Tanno schafft es noch eine zweite Schweizerin aufs Podest.

Bei den Männern klassieren sich Gian Andri Bolinger und Fabian Bösch bei seiner Dernière unter den besten 6.

Auch ohne Olympiasiegerin Mathilde Gremaud haben die Schweizer Freeskierinnen beim Slopestyle-Wettkampf in Silvaplana gross aufgetrumpft. Beim Saisonfinale im Engadin beendete Sarah Höfflin eine lange Durststrecke und gewann erstmals seit Januar 2020 wieder einen Weltcup-Event. Letztmals auf dem Podest stand die 35-Jährige im Dezember 2024.

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Giulia Tanno sorgte als Dritte für ein noch strahlenderes Schweizer Resultat. Für die Bündnerin, die in den letzten Jahren vom Verletzungspech verfolgt war, ist es der zweite Podestplatz in diesem Winter. In Tignes war sie ebenfalls Dritte geworden, allerdings im Big Air.

Höfflin erhielt für ihren ersten Run 80,07 Punkte, Tanno deren 70,53. Beide konnten sich im zweiten Versuch nicht mehr verbessern, ihre Plätze aber halten. Zwischen den beiden Schweizerinnen klassierte sich die britische X-Games-Siegerin Kirsty Muir.

Bösch 6. im letzten Wettkampf der Karriere

Bei den Männern verpassten die Schweizer die Top 3. Der 21-jährige Gian Andri Bolinger sicherte sich mit Rang 5 sein mit Abstand bestes Weltcupresultat. Fabian Bösch beendete seine Karriere mit einem 6. Platz.