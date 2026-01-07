Noé Roth landet beim 2. Aerials-Weltcupspringen in Lac-Beauport (CAN) auf dem 3. Platz.

Pirmin Werner kann nicht an seine Leistungen vom Vortag anknüpfen und verpasst als 9. den Sprung in den Superfinal. Lina Kozomara (27.) scheitert in der Qualifikation.

Vor Olympia warten noch die Weltcup-Stopps in Lake Placid und Deer Valley (USA) auf die Luftakrobatinnen und -akrobaten.

Nach dem 3. Platz im chinesischen Secret Garden flog Noé Roth nun auch beim 2. Weltcupspringen innert 2 Tagen in Kanada aufs Podest. Somit rehabilitierte sich der Baarer für das Aus in der Qualifikation am Vortag.

Der Tagessieg ging an Jiaxu Sun (CHN) mit einer Wahnsinns-Punktzahl von 131,58. Er verwies Teamkollege Tianma Li (124,95) und eben Roth (122,91) auf die Plätze 2 und 3.

Werner scheitert im Final

Neben Roth stand auch Pirmin Werner im Final der besten 12 Springer. Dort verpasste er allerdings nach einer misslungenen Landung den Sprung in den Superfinal. Am Ende resultierte für den Zürcher der 9. Schlussrang. Zum ersten Mal in dieser Saison überstanden sowohl Werner als auch Roth die Qualifikation.

Bei den Frauen triumphierte die Australierin Laura Peel vor der Vortages-Siegerin Winter Vinecki (USA) und Mengtao Xu (CHN). Lina Kozomara (27.) blieb wie am Dienstag bereits in der Qualifikation hängen.

So geht's weiter

Vor den Olympischen Spielen im Februar in Milano Cortina bleiben die Luftakrobatinnen und -akrobaten in Übersee. Am 11. Januar hält der Aerials-Weltcup in Lake Placid (USA). Eine Woche später fliegen sie in Deer Valley um die Punkte.