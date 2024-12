Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der Österreicher Stefan Kraft gewinnt das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf vor zwei Landsmännern.

Gregor Deschwanden und Killian Peier überzeugen mit den Rängen 6 und 12.

Simon Ammann bricht die Tournee nach der verpassten Qualifikation vorzeitig ab.

Mit einem Fünffachsieg in der Qualifikation hatten die Österreicher ihre Ambitionen in Oberstdorf eindrücklich angemeldet. Am Sonntag bestätigten die «Austria-Adler» die hohen Erwartungen. Stefan Kraft verteidigte seine Führung aus dem 1. Durchgang und siegte mit 3,5 Punkten Vorsprung vor Landsmann Jan Hörl. Und weil Daniel Tschofenig mit seinem zweiten Sprung auf 140,5 Meter noch vier Ränge gutmachte, grüsste auch vom dritten Platz ein Österreicher. Leidtragender war der Weltcupführende Pius Paschke, der vor Heimpublikum auf Rang 4 zurückfiel.

Gregor Deschwanden war auch in Oberstdorf die Konstanz in Person. Im ersten Durchgang sprang niemand weiter als der Luzerner (140 m). Wegen besseren Bedingungen reichte dies allerdings «nur» für Zwischenrang 6. Im zweiten Versuch konnte sich Deschwanden rangmässig nicht mehr steigern. Auf das Podium fehlten dem dreifachen Podestspringer in dieser Saison allerdings nur 5 Punkte.

Für die Tournee-Gesamtwertung werden die Punkte und nicht die Platzierungen addiert. Deschwanden bleibt nach Oberstdorf im Rennen. Sein Rückstand auf Kraft ist mit 16 Punkten (umgerechnet 9,5 m) gleich gross wie der Vorsprung auf den Siebtklassierten.

Peier mit Saisonbestresultat

Killian Peier bestätigte in Oberstdorf seine Aufwärtstendenz. Der Waadtländer, der bei den ersten vier Springen des Winters den zweiten Durchgang verpasst hatte, zeigte am Sonntag zwei solide Sprünge auf 131,5 und 132,5 Meter. Im Final verbesserte er sich noch um 4 Ränge auf den 12. Platz. Besser war er in dieser Saison noch nie klassiert.

Den erwartet schweren Stand hatte Felix Trunz. Der Tournee-Newcomer verlor das Duell gegen Hörl im ersten Durchgang klar und verpasste somit die Qualifikation für den zweiten Sprung. Am Ende klassierte er sich auf dem 43. Schlussrang.

So geht es weiter

Der Skisprung-Tross verschiebt sich nun für das zweite Springen nach Garmisch-Partenkirchen. Die Qualifikation auf der grossen Olympiaschanze findet am Dienstag statt. Das traditionelle Neujahrsspringen steigt einen Tag darauf am 1. Januar. Die weiteren Stationen sind Innsbruck (4. Januar) und Bischofshofen (6. Januar).

Skispringen