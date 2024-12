Nach Out in Oberstdorf-Quali

Legende: Bricht die Tournee ab Simon Ammann. KEYSTONE/DPA/Daniel Karmann

Nur um einen Platz hat Simon Ammann am Samstag die Qualifikation für das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf verpasst. Einen Tag später gab der Routinier seinen Rückzug von der Tournee bekannt. Gemeinsam mit seinem Coachingstaff habe er sich entschieden, einen Trainingsblock einzulegen und sich auf die weitere Saison zu konzentrieren.

Ammanns 26. Teilnahme am Traditionsanlass endet also früh. Für die Schweiz geht damit mit Teamleader Gregor Deschwanden, Killian Peier und Felix Trunz noch ein Trio an den Start. Alle drei haben die Qualifikation für das Springen in Oberstdorf geschafft.

Nach dem Auftakt stehen die weiteren Springen am 1. Januar in Garmisch-Partenkirchen (GER), am 4. Januar in Innsbruck (AUT) und am 6. Januar in Bischofshofen (AUT) an. Alle Wettbewerbe können Sie live bei SRF mitverfolgen.