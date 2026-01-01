Ein paar Stunden nach dem Sieg von Bruder Domen holt sich auch Skispringerin Nika Prevc einen wichtigen Erfolg.

Legende: Setzte sich schon zum 3. Mal an der Two-Nights-Tour durch Nika Prevc. Alexander Hassenstein/Getty Images

Die slowenische Skispringerin Nika Prevc hat auch die 3. Ausgabe der Two-Nights-Tour für sich entschieden. Einen Tag nach ihrem deutlichen Sieg in Garmisch-Partenkirchen rettete die 20-Jährige an Neujahr mit Platz 4 in Oberstdorf den Erfolg in der Gesamtwertung. Der Tagessieg ging an Abigail Strate aus Kanada. Bereits in den vergangenen beiden Jahren hatte Prevc den im Dezember 2023 eingeführten Event für sich entschieden.

Die Schweizerinnen Sina Arnet (33.), Rea Kindlimann (49.) und Simone Buff (56.) verpassten den Final der besten 30.

Premiere im kommenden Winter

Die Two-Nights-Tour mit Wettbewerben auf den beiden deutschen Schanzen der Vierschanzentournee wurde zum 3. Mal ausgetragen. Im kommenden Jahr soll das Format von einer Vierschanzentournee für Frauen abgelöst werden.

Der Traditionsevent um den Jahreswechsel findet in diesem Winter zum 74. Mal ausschliesslich für Männer statt. Aktuell steuert Nikas Bruder Domen auf seinen 1. Gesamtsieg zu. Peter, der dritte Skispringer in der Familie, hatte die Vierschanzentournee 2015/16 gewonnen.