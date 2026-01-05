Vor dem letzten Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen hat Leader Prevc zwar nicht mehr den «Grand Slam», aber den Gesamtsieg und einen Rekord im Visier.

Prevc mit der Krönung vor Augen und dem Rekord im Hinterkopf

Legende: Aktuell das Mass aller Dinge im Skispringen Domen Prevc. imago images/Sven Simon

Domen Prevc hat eine Hand am Goldadler, also lud er alle slowenischen Skisprung-Fans zum grossen Finale ein. «Kommt zahlreich! Es wird ein grossartiges Spektakel – und das Wetter wird gut», sagte der 26-Jährige vor dem letzten Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen live im Fernsehen.

Ich möchte einfach das Kind in mir bewahren, das das Springen so sehr geniesst.

Der Aufruf hatte Folgen: 5000 Fans aus dem nahen Slowenien werden am Dienstag in Bischofshofen erwartet, wenn Prevc genau zehn Jahre nach seinem Bruder Peter die Tournee gewinnen kann.

22 Meter Vorsprung

Zweifel am Triumph des «Domenators» gibt es kaum noch. Umgerechnet 22 Meter liegt Prevc in der Gesamtwertung vor dem Österreicher Jan Hörl, nur einmal in der Tournee-Geschichte gab ein Springer einen so grossen Vorsprung noch aus der Hand. 1971/72 war das, als der Japaner Yukio Kasaya nach Siegen auf den ersten drei Schanzen abreiste, um sich auf die Olympischen Spiele im heimischen Sapporo vorzubereiten.

Die bisherigen 3 Springen der Vierschanzentournee

Diesen Fehler wird Prevc eher nicht machen, schliesslich träumte der Weltmeister schon als kleiner Junge von einem Tournee-Triumph. Sein Motto für das grosse Finale lautet daher: ruhig bleiben. Und: «Ich möchte einfach das Kind in mir bewahren, das das Springen so sehr geniesst. Ich fahre mit einem guten Gefühl nach Bischofshofen.»

Es fehlen noch 2 Podestplätze

Stoppen kann Prevc wohl nur noch eine Disqualifikation oder erhebliches Windpech im ersten Durchgang. Sogar einen Sturz könnte sich Prevc erlauben.

Für den Grand Slam mit Siegen auf allen vier Schanzen wird es allerdings nicht reichen. Das verhinderte am Sonntag der Japaner Ren Nikaido durch den knappen Erfolg vor Prevc in Innsbruck. Eine andere Serie hielt dagegen: Elf Podestplätze in Folge hat Prevc nun erreicht, der Weltcuprekord steht seit fast 21 Jahren bei 13, aufgestellt vom Finnen Janne Ahonen.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das 4. und letzte Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen am Dienstag ab 16:26 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Auf der Paul-Ausserleitner-Schanze hat Prevc in seiner Karriere allerdings noch nie das Podest erreicht, Platz vier im Januar 2017 ist noch immer sein bestes Ergebnis. Die gute Nachricht: Auch das würde am Dienstag locker reichen.

