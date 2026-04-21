Der Toggenburger bereitet sich für seine 30. Weltcupsaison vor und sei «sehr motiviert», so Trainer Bine Norcic.

Legende: Hat noch nicht genug Simon Ammann. KEYSTONE/Urs Flueeler

Der vierfache Skisprung-Olympiasieger Simon Ammann will nach Aussage des Schweizer Cheftrainers Bine Norcic seine Karriere trotz seines Alters fortsetzen. «Simon macht weiter. Ich werde mit ihm die neue Saison planen», sagte Norcic gegenüber Blick.

Ammann, der am 25. Juni 45 Jahre alt wird, hatte im vergangenen Sommer seine achte Olympia-Teilnahme nach wenig überzeugenden Leistungen verpasst. Zudem war er ins B-Kader von Swiss-Ski gerutscht. Mittlerweile steht er wieder im A-Kader.

Start in 30. Weltcupsaison

«Er ist sehr motiviert. Ich bin überzeugt, dass wir im Sommer weitere Schritte nach vorne machen können», so Norcic. Ammann selbst hat sich bislang nicht zu seinen Zukunftsplänen geäussert. Im kommenden Winter würde er in seine 30. Weltcupsaison starten.

Seine grössten Erfolge liegen schon einige Jahre zurück. Bei den Olympischen Spielen 2002 gewann er ebenso wie 2010 jeweils Gold von der Normalschanze und der Grossschanze. 2007 wurde er Weltmeister von der Grossschanze, 2010 Skiflug-Weltmeister.