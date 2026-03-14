Gregor Deschwanden gewinnt auf der Grossschanze in Oslo erstmals ein Weltcup-Springen.

Der Luzerner arbeitet sich im 2. Durchgang vom 2. auf den 1. Platz vor.

Mit 35 Jahren ist der Olympia-Bronzemedaillengewinner der älteste Premierensieger im Weltcup.

Gregor Deschwanden ist in dieser Saison der Mann für unerwartete Coups. Ohne einen einzigen Saison-Podestplatz im Weltcup gewann er im Februar in Milano Cortina Olympiabronze auf der Normalschanze. Und nun bestätigte er den Erfolg in Oslo nicht nur, sondern setzte sich auf der prestigeträchtigen Schanze am Holmenkollen gleich ganz an die Spitze.

Erstmals in seiner Karriere triumphierte der 35-Jährige im Weltcup. Älter war bei einem Premierensieg vor dem Luzerner kein anderer Springer. Bisher schmückten vier 2. und zwei 3. Plätze sein Weltcup-Palmarès.

Ortner überflügelt

Bei Halbzeit hatte Deschwanden noch auf dem 2. Rang gelegen. Mit einem Satz auf 130,5 Meter fing er den Österreicher Maximilian Ortner noch ab. In der Schlussabrechnung entschieden 1,4 Punkte zugunsten des Schweizers. Der Japaner Naoki Nakamura komplettierte das Podest.

Bei schwierigen Verhältnissen (Wind und Nebel) waren einige grosse Namen schon im 1. Durchgang hängen geblieben, darunter Domen Prevc (SLO), der bereits als Gesamtweltcupsieger feststeht. Auch der deutsche Olympiasieger Philipp Raimund (36.) war im Finaldurchgang überraschend nicht vertreten.

Mit Felix Trunz (15.), Simon Ammann (26.) und Juri Kesseli (30.) punkteten noch drei weitere Schweizer. Am Sonntag findet am Holmenkollen noch ein zweites Springen statt.