Nach 16 Teilnahmen in Folge - Stoch verzichtet auf die Vierschanzentournee

Weil er sich «nicht bereit fühlt», glänzt der Pole Kamil Stoch erstmals seit 2008/09 durch Abwesenheit an der Vierschanzentournee. Das 1. Springen des Traditionsanlasses steht am Sonntag an.