Simon Ammann peilt im Alter von 44 Jahren seine 8. Teilnahme an Winterspielen an. Ein gewichtiger Name ist im Schweizer Aufgebot nicht dabei.

Legende: Darf in den ersten Springen im Weltcup ran Simon Ammann. Imago/ActionPlus

Der vierfache Skisprung-Olympiasieger Simon Ammann hat auf dem Weg zu seiner 8. Teilnahme an Olympischen Spielen einen wichtigen Schritt geschafft. Der 44-jährige Toggenburger steht im Aufgebot für die ersten 3 Weltcup-Springen.

Der Schweizer Trainer Martin Künzle hatte vor der Nominierung am Mittwoch nur Gregor Deschwanden einen festen Platz zugesichert. Ammann musste sich im Trainingslager in Oberstdorf gegen die deutlich jüngere Konkurrenz behaupten. Mit Erfolg. Der Doppel-Olympiasieger von 2002 und 2010 wird damit beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer (21. bis 23. November) dabei sein.

Peier muss sich erst beweisen

Im Weltcup möchte sich Ammann für die Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo im Februar 2026 qualifizieren. Die Skisprung-Wettkämpfe finden im mehr als 400 Kilometer entfernten Val di Fiemme statt.

Überraschend fehlt hingegen Killian Peier im Aufgebot. Der 30-jährige Waadtländer, der 2021 bei der WM in Oberstdorf Bronze gewonnen hatte, muss sich zunächst im Continental Cup beweisen.

Skispringen