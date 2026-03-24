Mit dem Skifliegen in Planica geht für Gregor Deschwanden eine äusserst erfolgreiche Saison zu Ende.

Nach einer langen und emotionalen Saison gilt es für Gregor Deschwanden, noch ein letztes Mal alle Kräfte zu bündeln und den Fokus auf die letzte Weltcup-Station zu richten. Im slowenischen Planica steht zum Abschluss an diesem Wochenende noch einmal Skifliegen auf dem Programm (2 Einzel- und ein Teamspringen).

Skifliegen kann noch einmal spezielle Emotionen auslösen. Ich freue mich aber auch, wenn die Saison vorbei ist.

Deschwanden blickt mit gemischten Gefühlen auf die erneute Reise ins Ausland. Einerseits freut er sich, dass noch einmal Skifliegen auf dem Programm steht, andererseits sehnt er sich nach dem Saisonende. «Skifliegen kann noch einmal spezielle Emotionen auslösen. Ich freue mich aber auch, wenn die Saison vorbei ist», gesteht der 35-Jährige im Interview mit SRF.

In den letzten Wochen seien viele neue und positive Eindrücke auf ihn eingeprasselt: «Ich merke, dass ich mental müde werde.» Die Bronzemedaille an den Olympischen Spielen in Milano Cortina und der erste Sieg im Weltcup kurz danach haben beim Innerschweizer Spuren hinterlassen.

Dennoch überwiegt bei Deschwanden die Vorfreude auf die Springen in Slowenien. Denn er reist mit einem klaren Ziel vor Augen Richtung Osten: Er will den Schweizer Rekord angreifen. Dieser liegt offiziell bei 239,5 Metern – aufgestellt von Simon Ammann 2017 in Vikersund. Zwar landete der Toggenburger 2019 im Training bei 243 Metern, dieser Sprung wurde von der FIS aber nicht als Rekord gewertet, weil es nur ein Training war.

Der perfekte Zeitpunkt, um den Rekord anzugreifen

«Es wäre schön, in die Nähe dieses Rekords zu springen oder ihn gar zu knacken», blickt Deschwanden voraus. «Ich weiss, dass viel zusammenpassen muss. Ich weiss aber auch, dass es möglich ist. Jetzt, wo es technisch gut läuft und ich bei den besten dabei bin, muss ich angreifen», so Deschwanden.

Ein Rekordsprung wäre das perfekte Schlussbouquet einer ohnehin erfolgreichen Saison. So oder so stehen nach Planica wohlverdiente Ferien an, um mental aufzutanken und sich auf mindestens eine weitere Weltcup-Saison vorzubereiten.

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