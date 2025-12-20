 Zum Inhalt springen

Skispringen in Engelberg Arnet springt zuhause zum zweitbesten Karriereresultat

Die Engelberger Skispringerin Sina Arnet überzeugt beim Heim-Weltcup mit Rang 16.

20.12.2025, 14:46

Sina Arnet ist beim Weltcup vor ihrer eigenen Haustüre ein toller Auftritt gelungen. Die 20-Jährige, die aus Engelberg stammt, realisierte mit Rang 16 ihr zweitbestes Resultat der Karriere. Nur einmal war sie zuvor besser klassiert gewesen. Vor gut drei Wochen sprang sie in Falun auf Rang 13 und löste damit auch das Olympia-Ticket.

In Engelberg hatte es Arnet in drei Springen bisher noch nie zu Weltcuppunkten gereicht. Diesmal gelangen ihr zwei gute Sprünge (121 und 120 m), wobei sie im zweiten Durchgang noch 5 Ränge gutmachen konnte.

Der Sieg ging an Nozomi Maruyama. Für die Japanerin war es bereits der fünfte Saisonsieg. In diesem Winter verpasste sie das Podest bisher nur einmal. Die beiden anderen Schweizerinnen, Rea Kindlimann und Simone Buff, waren in der Qualifikation hängengeblieben.

Livestream auf srf.ch/sport, 20.12.2025, 12:55 Uhr ; 

