Der Slowene Domen Prevc gewinnt das erste von zwei Springen in Engelberg und feiert seinen fünften Weltcupsieg in Folge.

Bester der vier Schweizer im Finaldurchgang wird Simon Ammann als 20.

Bei den Frauen springt Sina Arnet auf Platz 16.

Die Siegesserie von Domen Prevc nimmt schon fast unheimliche Ausmasse an. Nach seinen Doppelsiegen in Wisla und Klingenthal stand der 26-jährige Slowene in Engelberg schon zum 5. Mal in Folge zuoberst auf dem Podest und baute seine souveräne Führung im Gesamtweltcup aus.

Mit 142 Metern im 2. Durchgang stand Prevc den längsten Sprung des Tages. Der Halbzeitführende Ryoyu Kobayashi (JPN) fiel mit 131 Metern noch auf Platz 6 zurück. Das Podest komplettierten stattdessen Felix Hoffmann (GER) und Ren Nikaido (JPN).

Ammann verbessert sich im Finale

Die Schweizer konnten zwar erwartungsgemäss nicht mit der Spitze mithalten, zeigten auf der Gross-Titlis-Schanze aber ein rundes Team-Ergebnis.

Gleich vier Swiss-Ski-Vertreter qualifizierten sich für den Finaldurchgang. Dort konnte Simon Ammann mit seinem zweiten 133-m-Sprung gleich 6 Plätze gewinnen. Letztlich reichte es dem 44-Jährigen zum 20. Platz.

Premiere für Trunz

Sogar erstmals in die Punkte sprang der erst 19-Jährige Felix Trunz. Der diesjährige Schweizer Meister kam auf 126,5 und 132,5 Meter und wurde 25. Sandro Hauswirth (26.) büsste im 2. Durchgang noch 6 Plätze ein, Killian Peier wurde 29. Den Finaldurchgang knapp verpasst hatte Gregor Deschwanden (31.). Das 2. Springen steht am Sonntag auf dem Programm (15:55 Uhr live auf SRF zwei).

Arnet mit zweitbestem Karriere-Ergebnis

Bei den Frauen gelang Sina Arnet ein toller Auftritt. Die 20-Jährige, die aus Engelberg stammt, realisierte mit Rang 16 ihr zweitbestes Resultat der Karriere. Nur einmal war sie zuvor besser klassiert gewesen. Vor gut drei Wochen sprang sie in Falun auf Rang 13 und löste damit auch das Olympia-Ticket.

In Engelberg hatte es Arnet in drei Springen bisher noch nie zu Weltcuppunkten gereicht. Diesmal gelangen ihr zwei gute Sprünge (121 und 120 m), wobei sie im zweiten Durchgang noch 5 Ränge gutmachen konnte.

Der Sieg ging an Nozomi Maruyama. Für die Japanerin war es bereits der 5. Saisonsieg. In diesem Winter verpasste sie das Podest bisher nur einmal. Die beiden anderen Schweizerinnen, Rea Kindlimann und Simone Buff, waren in der Qualifikation hängengeblieben.

Resultate