Simon Ammann blickt auf einen sehr durchzogenen Saisonstart zurück. In Wisla und in Kuusamo verpasste er den Finaldurchgang ebenso wie am Samstag in Engelberg. Am Sonntag erfolgte beim 2. Heimspringen immerhin eine kleine Steigerung. Erstmals schaffte es der Toggenburger in den Final und sammelte als 29. noch Weltcuppunkte.

Woran liegt es aber, dass Ammann in diesem Winter noch nicht auf Touren gekommen ist? Wir haben den SRF-Skisprung-Experten Andreas Küttel mit folgenden 5 Behauptungen zu seinem ehemaligen Teamkollegen konfrontiert:

Ammann steckt in seiner schwierigsten Karriere-Phase.

Ammanns Selbstvertrauen bleibt angekratzt, die Zweifel wird er so schnell nicht los.

Der Kern seiner Probleme ist die Schuhwahl.

In seiner aktuellen Verfassung macht eine Teilnahme an der Vierschanzentournee keinen Sinn.

Mit einem früheren Karriereende hätte sich Ammann vieles ersparen können.

Was Küttel dazu meint? Die Antworten sehen Sie oben im Video.