Der Slowene Timi Zajc wird beim Auftakt der Vierschanzentournee wegen eines 3 mm zu langen Anzugs disqualifiziert.

Legende: 3 Millimeter wurden ihm zum Verhängnis Der slowenische Topspringer Timi Zajc. Imago/Eibner

Skisprung-Kontrolleur Mathias Hafele kannte auch bei drei Millimetern keine Gnade. «Regel ist Regel. Da kann man keine Ausnahmen machen», sagte der Österreicher.

Beim Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf wurde der Slowene Timi Zajc wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert und um Platz zwei gebracht. Sein Anzug war am Bein drei Millimeter zu gross. Es war die 19. Disqualifikation in diesem Winter – erstmals traf es einen Topspringer.

Kontrolle beinhaltet drei Levels

Die harten Kontrollen sind ebenso wie die verschärften Anzugregeln eine Reaktion auf den norwegischen Manipulationsskandal bei der WM im März 2025. Die Kontrolle des Anzugs besteht neu aus drei Leveln. Erst wird im Materialcontainer überprüft, dann auf der Schanze und schliesslich wird das Verhalten der Springer nach der Landung beobachtet.

Besteht ein Athlet eines der drei Levels nicht, gibt's eine gelbe Karte. Diese ist gleichbedeutend mit der Disqualifikation. Beim zweiten Vergehen folgt Gelb-Rot und der Ausschluss für die nächsten beiden Springen.

Vierschanzentournee