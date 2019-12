Der ausser Form befindliche deutsche Skispringer Richard Freitag verlässt die laufende Vierschanzentournee vor der zweiten Prüfung, dem Neujahrsspringen in Garmisch. Zum Auftakt in Oberstdorf war der 28-Jährige in der Qualifikation gescheitert. In der Saison 2017/18 wurde Freitag im Gesamtweltcup Zweiter hinter dem Polen Kamil Stoch.