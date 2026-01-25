Weil der 26-jährige Slowene beide Ski verliert, wird er vom Team-Wettkampf an der Skiflug-WM ausgeschlossen.

Ein durch die Luft fliegender Ski des neuen Einzel-Weltmeisters Domen Prevc hat Titelverteidiger Slowenien bei der Skiflug-WM in Oberstdorf die Siegchance im Teamwettbewerb gekostet.

Vor dem Sprung des Norwegers Marius Lindvik rutschten beide Ski des Slowenen unkontrolliert die Schanze herunter, einer flog sogar etwa 50 Meter durch die Luft und stoppte erst im Auslauf. Getroffen wurde niemand. Prevc durfte danach allerdings nicht springen.

«Ich habe so etwas noch nie erlebt. Es war Eigenverschuldung, es gibt ganz klare Regeln», sagte Andreas Bauer, der im Weltverband FIS Mitglied der Materialkommission ist, gegenüber ARD: «Es gibt oben eine Kontrollbox, dort hätte er die Ski reinstellen können. Er hätte sie auch einem Mitarbeiter geben können, aber er hat es abgelehnt. Bei dem Schneefall ist es glitschig, dann haben sie sich selbstständig gemacht.»

Grosse Enttäuschung

Ein slowenisches Teammitglied hatte den Ski in Windeseile wieder nach oben gebracht, doch dort wurde Prevc ein Start verweigert. Der Gewinner der Vierschanzentournee, der am Samstag Gold im Einzel gewonnen hatte, sank enttäuscht in seinen Stuhl.

Der Wettkampf ist noch im Gang. Hier geht's zum Livestream.