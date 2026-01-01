Domen Prevc gewinnt das 2. Springen der 74. Vierschanzentournee in Gamisch-Partenkirchen souverän.

Der Slowene baut damit den Vorsprung in der Tournee-Wertung auf 35 Punkte und mehr aus.

Gregor Deschwanden (10.) und Sandro Hauswirth (18.) holen Punkte.

Überflieger Domen Prevc hat auch das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen vor 22'000 Zuschauern im ausverkauften Stadion gewonnen. Der Slowene siegte am Gudiberg nach einer starken Vorstellung vor den beiden Österreichern Jan Hörl und Stephan Embacher und baute seine Führung in der Gesamtwertung der 74. Vierschanzentournee nach zwei Wettkämpfen aus.

Der Vierfachsieg liegt noch drin

Oberstdorf-Gewinner Prevc flog auf 143,0 und 141,0 m und darf nun sogar auf den Vierfach-Triumph hoffen. Dieses Kunststück ist in der Tournee-Geschichte bislang nur dem Deutschen Sven Hannawald (2001/02), dem Polen Kamil Stoch (2017/18) und dem Japaner Ryoyu Kobayashi (2018/19) gelungen. Mit 619,8 Punkten liegt Prevc zur Tournee-Halbzeit bereits klar vor Hörl (584,8).

Titelverteidiger Daniel Tschofenig, in Oberstdorf noch Zweiter, kam nicht über den 9. Rang hinaus und gab Rang 2 der Gesamtwertung an seinen Teamkollegen Hörl ab, Dritter ist nun Embacher. Dank 141 m im Final-Durchgang und Rang 5 in Garmisch ist auch Kobayashi wieder ein Kandidat für die Top 3.

2 Schweizer stark, 2 schwach

Aus dem Schweizer Quartett schaffte es die Hälfte in die Punkte. Gregor Deschwanden findet nach und nach zu alter Stärke zurück und landete auf dem 10. Platz. Obwohl ein Exploit wie Rang 2 im letzten Jahr ausser Reichweite lag, ballte er nach beiden Flügen (132 m/134 m) die Faust.

Für Sandro Hauswirth gab es im 5. Springen in Serie Punkte. Der 18. Platz nach Flügen auf 127,5 und 132 m ist das beste Weltcup-Resultat des Berners – und zugleich das definitive Olympia-Ticket. Im Final verbesserte sich das Duo noch um 4 und 3 Plätze.

Während Hauswirth an der Aufgabe wächst, ist für Simon Ammann und Juri Kesseli die Tournee beendet. Der Toggenburger und der Luzerner mussten mit Platz 34, respektive dem 45. Rang vorliebnehmen. Die beiden haben die Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen nicht nutzen können, um die Olympia-Qualifikation in trockene Tücher zu legen.

Und im Rahmen der Tournee bietet sich kaum Gelegenheit, die fehlende Form zu finden. So erhalten nun ab Innsbruck Felix Trunz und Killian Peier die Chance im Kampf um ein Olympia-Ticket.

So geht es weiter

Nach den beiden Stationen in Deutschland verschiebt der Tross nach Österreich. Das 3. Springen der 74. Vierschanzentournee findet am Sonntag in Innsbruck statt, bevor die Entscheidung in Bischofshofen fällt. Beide Springen können Sie live bei SRF mitverfolgen.

Resultate Vierschanzentournee