Der Toggenburger Skispringer spricht über seinen Abstecher in den Continental Cup und die Kunst, in schwierigen Momenten die Motivation aufrechtzuerhalten.

Es ist nicht das erste Mal in diesem Winter, dass sich Simon Ammann eine Auszeit genommen hat. Bereits Anfang Dezember legte der Toggenburger eine Wettkampfpause ein und verzichtete auf eine Teilnahme an der Skiflug-WM in Planica.

Und weil sich die Resultate in der Folge auch an der Vierschanzentournee nicht gebessert hatten, zog sich Ammann noch einmal aus dem Weltcup zurück und ging im zweitklassigen Continental Cup an den Start. Prompt sprang er vor 2 Wochen in Innsbruck auf Platz 1 (siehe Video oben).

Dieses Wochenende kehrt der 39-jährige Routinier in Willingen in den Weltcup zurück, wo er in der laufenden Saison noch keinen einzigen Punkt gewinnen konnte. Ende Februar steht dann mit der WM in Oberstdorf das Saison-Highlight auf dem Programm.

Im Skype-Interview spricht Ammann über ...

... die Anpassungen, die er vorgenommen hat und die zum Erfolg geführt haben:

... über den Kampf, die Motivation aufrecht erhalten zu können: