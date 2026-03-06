Legende: Seit Olympia in Form Gregor Deschwanden (Archivbild). key/APA/Erwin Scheriau

Gregor Deschwanden hat beim ersten Weltcup-Springen im finnischen Lahti das Podest nur um 0,5 Punkte verpasst. Für den 35-Jährigen ist es dennoch das beste Saisonergebnis dieser Weltcup-Saison. Deschwanden sprang in dem Springen, das in nur einem Durchgang ausgetragen wurde, auf 124 m. Sogar Sieger Philipp Raimund (GER) erhielt nur 2,6 Punkte mehr als der Luzerner.

Die weiteren Podestplätze hinter Raimund, der erstmals im Weltcup gewann, belegten Daniel Tschofenig (AUT) und Vladimir Zografski (BUL). Sandro Hauswirth wurde 14., Killian Peier, Simon Ammann und Juri Kesseli verpassten die Punkteränge.

Trotz Disqualifikation: Prevc holt grosse Kristallkugel

Zunächst hatte alles nach einem weiteren Sieg von Domen Prevc ausgesehen. Der Slowene flog auf 129 m, wurde aber wegen um einen Zentimeter zu langer Skis (im Verhältnis zu seinem Gewicht) disqualifiziert. Weil sein schärfster Verfolger im Gesamtweltcup, Ryoyu Kobayashi (JPN), nur 6. wurde, hat Prevc die grosse Kristallkugel dennoch auf sicher.

