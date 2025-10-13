In der slowenischen Wintersport-Destination sollen ab 2027 neue Massstäbe im Skifliegen gesetzt werden.

Legende: Anlage wird umgebaut Die Skisprungschanzen in Planica. Getty Images/GoodLifeStudio

Neuer Angriff auf den Skiflug-Weltrekord: In Planica sollen bald Sprünge auf bis zu 270 Meter möglich sein. Die slowenische Regierung bewilligte Fördermittel, mit denen eine 2,69 Millionen Euro teure Erweiterung der ohnehin riesigen Schanze bis November 2027 realisiert werden kann. Die aktuelle Bestmarke von 254,5 m, aufgestellt von Lokalmatador Domen Prevc im März, kam ebenfalls in Planica zustande.

«In diesem Jahr hat die FIS neue Vorschriften erlassen, die den maximal zulässigen Höhenunterschied vom Ende des Schanzentisches bis zum niedrigsten Punkt von 135 auf 140 Meter erhöhen», sagte Jelko Gros vom Nordic Centre in Planica.

Kobayashis inoffizieller Monsterflug

Seit mehr als drei Jahrzehnten wetteifern Planica und der «Monsterbakken» im norwegischen Vikersund um den Weltrekord. Was theoretisch möglich ist, bewies der Japaner Ryoyu Kobayashi im April 2024: Der dreimalige Gewinner der Vierschanzentournee flog auf einer temporär errichteten Schanze in Island sogar auf 291 m, als Skiflugweltrekord gilt diese Marke aber nicht.